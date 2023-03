Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a spus „adio” turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa in sferturile de finala de cea mai buna jucatoare din lume, poloneza Iga Swiatek. Jucatoarea din Romania a pierdut in doua seturi, dar specialiștii au notat ca a fost una dintre surprizele placute ale competiției care…

- Sorana Cirstea a obținut la Indian Wells unul dintre cele mai bune rezultate din ultimele sezoane și va da in sferturile competiției WTA 1000 peste Iga Swiatek. Dupa ce a invins-o categoric pe Emma Raducanu, lidera mondiala a vorbit despre intalnirea cu sportiva noastra.

- Sorana Cirstea a reușit o partida magnifica in optimile de finala de la Indian Wells, invingand-o cu 6-4, 4-6, 7-5 pe Caroline Garcia. In turul urmator, pentru reprezentanta noastra urmeaza un test aproape imposibil: Iga Swiatek! Romanca a inceput perfect meciul, cu break, dar a cedat apoi pe propriul…

- Sorana Cirstea a trecut, miercuri, in sferturile turneului american de la Indian Wells, scor 6-4, 4-6, 7-5, de Carolina Garcia (Franța), locul 5 WTA și caștigatoare a Turneului Campioanelor in 2022. In sferturi, sportiva romana va da peste poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida…

- Iga Swiatek (21 de ani, locul 1 WTA) a prefațat pe scurt duelul cu Sorana Cirstea (32 de ani, 83 WTA) din sferturile Indian Wells. Poloneza s-a calificat in sferturi dupa o victorie in doua seturi cu Emma Raducanu, scor 6-3, 6-1. In aceasta dimineața, la cateva ore dupa ce Sorana Cirstea a produs o…

- Irina Begu a fost invinsa de cehoaica Linda Noskova, cu 7-6 (9/7), 6-1, miercuri, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Irina Begu (32 ani, 38 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 30 de minute de cehoaica de 18 ani, aflata…

- Indian Wells, primul turneu WTA 1000 al anului, și-a aflat structura, in aceasta dimineața. Romania are doua reprezentate la simplu, dar Irinei Begu și Soranei Cirstea li se poate adauga și Gabriela Ruse, care e in ultimul tur al calificarilor. Sorana Cirstea este pe jumatatea de tablou a liderului…

- Gabriela Ruse nu a reușit sa ajunga pe tabloul principal al turneului „WTA 1000” de la Indian Wells, sportiva noastra fiind invinsa in ultimul tur al calificarilor de Cristina Bucșa, jucatoare nascuta la Chișinau. A doua favorita din calificari, Bucșa (90 WTA) s-a impus dupa doua ore de joc in fața…