Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea debuteaza in turneul de la Istanbul. Jucatoarea din Targoviște iși va apara titlul cucerit, anul trecut, in competiția WTA 250. Ea a invins-o in finala din 2021 pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. Iubita lui Ion Ion Țiriac și-a adjudecat, cu acea ocazie, cel de-al doilea trofeu…

- Sorana Cirstea, mesaj optimist inainte de sezonul pe zgura. Jucatoarea din Targoviște a implinit 32 de ani, pe 7 aprilie. Iubita lui Ion Ion Țiriac se pregatește pentru participarea la turneul de la Istanbul, pe care l-a caștigat anul trecut fara sa piarda niciun set. Sorana Cirstea s-a autoincurajat…

- Sorana Cirstea implinește 32 de ani. Jucatoarea din Targoviște se pregatește pentru a lua startul in turneul de la Istanbul, pe care l-a caștigat anul trecut. Intre doua sedințe de antrenament, iubita lui Ion Ion Țiriac se relaxeaza in diferite moduri. Sorana Cirstea a ales, ultima oara, o distracție…

- Antrenamentul dur pe care il face Sorana Cirstea. Jucatoarea din Targoviște se pregatește pentru a-și apara titlul cucerit la Istanbul, anul trecut. A fost cel de-al doilea turneu WTA caștigat de iubita lui Ion Ion Țiriac in cariera sa, dupa o pauza de 13 ani. Sorana Cirstea depune un efort considerabil…

- Sorana Cirstea a trecut peste eșecul de la Indian Wells. Jucatoarea din Targoviște a fost eliminata in optimile turneului din California chiar de rivala sa, Simona Halep. Cirstea a pierdut cu 1-6, 4-6, ratand ocazia de o depași pe soția lui Toni Iuruc, dupa aproape 9 ani, in ierarhia WTA. Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea joaca in turul 2 la Indian Wells. Jucatoarea din Targoviște va debuta, vineri seara, direct in manșa secunda a competiției din California. Ea o va intalni pe australianca Ajla Tomljanovic (39 WTA), intr-o partida ce va incepe de la ora 21.00. Sorana Cirstea s-a bucurat, pana atunci, de…

- Sorana Cirstea, in turul 2 la Doha. Jucatoarea din Targoviște a luat deja startul in competiția din Qatar dotata cu premiii totale de 2.331.698. In primul tur al intrecerii, iubita lui Ion Ion Țiriac a trecut lejer, duminica, scor 6-2, 6-1, de Mayar Sherif din Egipt, (65 WTA), beneficiara unui wildcard.…

- Sorana Cirstea, mesaj misterios pentru Ion Țiriac. Jucatoarea din Targoviște și-a incheiat parcursul din debutul noului sezon, fiind eliminata greu, in optimile Australian Open, de favorita numarul 7, poloneza Iga Swiatek. Iubita lui Ion Ion Țiriac a reușit, insa, un parcurs bun, la capatul caruia a…