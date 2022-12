Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig vor reprezenta Romania in competiția propriu-zisa, la Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Suspendata provizoriu din circuitele WTA și ITF, in urma testului anti-doping cu rezultat pozitiv de la US Open, Simona Halep (31 de…

- Simona Halep este in continuare suspendata provizoriu pentru doping si are sanse mici sa evolueze la Australian Open, primul Grand Slam din 2023, care are loc in perioada 16-29 ianuarie.In cazul in care nu va primi rapid o rezolutie favorabila, ceea ce e greu de crezut, Simona Halep nu va putea participa…

- Salt spectaculos de 14 locuri pentru jucatoarea romana de tenis Irina Bara, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, 28 noiembrie. Sfert-finalista in turneul de la Montevideo (Uruguay), Bara a urcat de pe 187 pana pe 173. Romania are in continuare patru jucatoare in Top 50: Simona Halep, constanteanca…

- Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj, se mentine pe locul 10 in clasamentul WTA, conform ierarhiei pe care a anuntat-o, luni, forul mondial. Halep are 2661 de puncte. Irina Begu a coborat de pe 33 pe 34, cu 1347 puncte, iar Sorana Cirstea se mentine pe 38, cu 1236 puncte. […] Articolul SORANA…

- Desi suspendata provizoriu dupa un test antidoping pozitiv, jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine pe locul al zecelea in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 31 octombrie. Romania mai are alte patru reprezentante in Top 100 mondial: Irina Begu - locul 34, Sorana Cirstea…

- Simona Halep și-a incheiat sezonul in septembrie, dar se menține și in aceasta saptamana in Top 10, pe poziția 9. Pe langa fostul lider mondial, Romania mai are in Top 100 alte patru reprezentante. Simona Halep, inca o saptamana in Top 10 Irina Begu pe 33, in urcare o poziție, Sorana Cirstea pe 39,…

- Tenismena constanțeana, Simona Halep se mentine pe locul 9 mondial la simplu feminin, cu 3025 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, anunța Agenția de presa Rador. Irina Begu a coborat de pe locul 33 pe 34, cu 1454 puncte, iar Sorana Cirstea a coborat de pe locul 39 pe […] Articolul SORANA…

- Desi si-a incheiat deja sezonul competitional, intrand in vacanta dupa US Open, jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine pe locul noua in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, 10 octombrie. Alte patru jucatoare din Romania se regasesc in Top 100: Irina Camelia Begu - locul 34, Sorana…