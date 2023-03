Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, sambata, dupa abandonul americancei Madison Keys

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (83 WTA) s-a calificat, duminica, in turul trei al turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari. Cirstea a beneficiat de abandonul americancei Madison Keys, locul 20 mondial si cap de serie 19, dupa ce romanca a castigat primul set, scor 6-1,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, sambata, dupa abandonul americancei Madison Keys, la finalul primului set, castigat cu 6-1, potrivit Agerpres.Cirstea (32…

- Incurajata de romanii prezenți la turneul din California, Sorana Cirstea (30 de ani, locul 83 WTA) s-a calificat in turul 3 la Indian Wells, dupa ce Madison Keys (28 de ani, locul 20 WTA) s-a retras la scorul de 6-1, 0-0 pentru romanca. Sorana a jucat excelent in primul set, 72% puncte caștigate cu…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (83 WTA) s-a calificat, duminica, in turul trei al turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari.Cirstea a beneficiat de abandonul americancei Madison Keys, locul 20 mondial si cap de serie 19, dupa ce romanca a castigat primul set, scor…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, favorita numarul 7, s-a calificat in turul al treilea la turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 8,8 milioane de dolari, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-4, 6-0, pe americanca Shelby Rogers, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe australianca Kimberly Birrell cu 6-3, 6-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat joi noaptea in turul doi al turneului de tenis WTA 1000 de la Indian Wells, Statele Unite, dotat cu premii in valoare totala de 18.943.750 dolari.