Sorana Cirstea, locul 38 WTA, s-a calificat in optimile de finala la Australian Open, dupa ce a trecut de Anastasia Pavliucenkova din Rusia, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10. Sorana s-a impus cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, dupa o ora si 42 de minute. In optimi, Cirstea va evolua contra polonezei Iga Swaitek, a saptea favorita si locul 9 mondial. Va fi o intalnire in premiera intre cele doua sportive/ Cirstea mai ajunsese in optimi la Australian Open si in 2017. Calificarea in optimi este recompensata cu un premiu de 328.000 de dolari australieni (207.000 de euro) si cu 240 de puncte. WTA.…