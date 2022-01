Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, jucatoarea de tenis romanca (31 de ani, locul 38 WTA) a inregistrat o victorie fantastica la Australian Open. Astfel, aceasta s-a calificat in optimile Australian Open, dupa ce a invins-o cu 6-3, 2-6, 6-2 pe Anastasia Pavlyuchenkova, a zecea favorita de la Melbourne, in varsta de 30…

- Jucatoarea de tenis din Constanta, Simona Halep s a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o pe sportiva din Muntenegru, Danka Kovinic cu 6 2, 6 1, sambata, in runda treia la Melbourne.Halep si a asigurat un cec de 328.000 de…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…

- Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne. Alte patru romance au trecut de primul tur la Melbourne alaturi de ea - Sorana Cirstea, Irina…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit, luni, la Melbourne, cea dintai victorie a sa la un turneu de Mare Slem, in prima runda la Australian Open, 7-5, 6-4 cu belgianca Greet Minnen.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului Melbourne Summer Set 2 (WTA 250), dotat cu premii totale 239.477 de dolari, marti, dupa o victorie facila in fata rusoaicei Varvara Graceva, cu 6-0, 6-0.

- Jucatoarea de tenis Anastasia Pavliucenkova, finalista la Roland Garros in acest an, a fost testata pozitiv la Covid-19 la sosirea sa in Australia, pentru primul turneu de Mare Slem al anului, a anuntat, joi, rusoaica, citata de Reuters. Sezonul 2022 in circuitul profesionist feminin va debuta saptamana…