Sorana Cîrstea, în finală la Istanbul - Duel pentru titlu cu principala favorită Sorana Cîrstea are parte de o saptamâna excelenta la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut sâmbata calificarea în finala. Sportiva noastra a avut nevoie de o ora și 25 de minute pentru a trece de Marta Kostyuk (85 WTA).

A fost 6-4, 6-4 pentru Cîrstea, iar jucatoarea noastra a facut pasul în finala întrecerii care face parte din categoria "WTA 250".

De știut:Pentru calificarea în finala, Cîrstea va primi 16.398 de dolari și 180 de puncte în ierarhia WTA de simplu (și-a asigurat un salt de 7 poziții, pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a reușit in aceasta dupa masa sa-i bucure pe toți iubitorii de tenis din Romania. Sportiva noastra s-a calificat in finala turneului de la Istanbul dupa o victorie frumoasa in penultimul act cu Kostyuk, scor 6-4, 6-4. Pentru trofeu, Sorana se va duela cu belgianca Elise Mertens, duminica.…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens (17 WTA, principala favorita) s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-1, 6-4, de rusoaica Veronika Kudermetova (29 WTA, favorita nr. 3), potrivit Agerpres.…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens (17 WTA, principala favorita) s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-1, 6-4, de rusoaica Veronika Kudermetova (29 WTA, favorita nr. 3). Mertens, care nu a…

- Ana Bogdan, locul 102 mondial, a fost eliminata, vineri, în sferturile de finala ale turneului de categorie WTA250 de la Istanbul.Românca a fost învinsa de rusoaica Veronika Kudermetova, locul 29 WTA si cap de serie 3, scor 2-6, 6-3, 6-3.Pentru calificarea în sferturile…

- ​Ana Bogdan s-a calificat, joi, în sferturile turneului "WTA 250" de la Istanbul. Românca a obținut o victorie impresionanta, scor 6-3, 6-3, în fața favoritei cu numarul 5, Barbora Krejcikova (Cehia, 42 WTA).Românca a avut nevoie de o ora și 21 de minute pentru…

- Sorana Cîrstea își continua parcursul bun la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut miercuri calificarea în sferturi. Sportiva noastra a avut nevoie de o ora și 45 de minute pentru a trece de Anastasia Potapova (76 WTA).A fost 7-6(6), 6-4 pentru Cîrstea, iar jucatoarea…

- Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut marți calificarea în optimi. Sportiva noastra a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Kateryna Kozlova (130 WTA).A fost 6-4, 7-6(6) pentru Cîrstea, iar jucatoarea noastra a facut pasul…

- Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) a caștigat turneul ATP 500 de la Acapulco, dupa o victorie in doua seturi reușita in aceasta dimineața contra grecului Stefanos Tsitsipas (22 de ani, 5 ATP), scor 6-4, 7-6 (3). Știre in curs de actualizare Citește și alte știri din tenis: VIDEO Moment inedit la turneul…