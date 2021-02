Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva de 30 de ani a „reusit“ sa-si umbreasca parcursul destul de bun de la Grampains Trophy, unde a batut-o pe Belinda Bencic (12 WTA), in drumul ei spre o calificare remarcabila in sferturi.

- Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participa și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistarii unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului in care sunt cazați sute de jucatori și antrenori in vederea participarii la Australian Open, scrie AFP, citata de Agerpres.…

- Sorana Cirstea (Romania, 72 WTA) a reușit o performanța ieșita din comun, in condițiile in care a efectuat recent o carantina stricta la Melbourne. Sorana s-a calificat in optimile turneului WTA 500 Grampians Trophy dupa numai 45 de minute: 6-1, 6-1 cu Oksana Kalashnikova din Georgia. Sorana Cirstea…