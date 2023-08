Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 33 WTA) a fost eliminata in turul doi al turneului de la Cincinnati de Maria Sakkari (28 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7, dupa 2 ore și 20 de minute. Dupa prestația excelentea din turul 1, Sorana Cirstea a inceput incredibil meciul. A facut rapid doua break-uri și a condus…

- Sorana Cirstea (31 WTA) a fost aproape de calificarea in optimile turneului „WTA 1000” de la Cincinnati, dar a cedat in trei seturi in fața grecoaicei Maria Sakkari (8 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-5.

- Sorana Cirstea (33 de ani, 32 WTA) a pierdut cu Liudmila Samsonova (24 de ani, 18 WTA), scor 1-6, 3-6, in optimile de finala ale turneului de la Washington. Sorana a fost invinsa fara drept de apel de Samsonova. Romanca a rezistat doar o ora in fața rusoaicei. Sorana Cirstea, invinsa clar de Samsonova…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in turul trei al turneului de la Wimbledon. Sportiva din Romania nu a avut nicio șansa in fața braziliancei Beatriz Haddad Maia, care a invins-o in doua seturi, scor 6-2, 6-2.

- Dupa ce a trecut in runda a doua de Alycia Parks, Ana Bogdan nu a reușit sa mai obțina inca o victorie, care sa o duca in optimi la Wimbledon. Sportiva din Romania a fost invinsa de Lesia Tsurenko, asta deși a caștigat primul set și a ratat 5 mingi de meci in decisiv.

- Maria Sakkari, jucatoarea de tenis din Grecia favorita nr 8 a turneului de la Wimbledon, a parasit competitia, miercuri, fiind eliminata de catre ucraineana Marta Kostyuk.Marta Kostyuk (21 de ani, nr 36 WTA) a reusit sa o elimine din turneul de la Wimbledon pe favorita nr 8, Maria Sakkari (27 de…

- Tenismena din Romania, Irina Begu s a oprit in turul al treilea al Turneului de Grand Slam de la Roland Garos dupa ce a fost invinsa de jucatoarea din Cehia, Karolina Muchova, cu 6 3, 6 2.Irina Begu a castigat 142.000 de euro si 130 de puncte WTA pentru participarea la Roland Garos, al doilea Grand…

- Roland Garros 2023 | Irina Begu – Karolina Muchova 3-6, 2-6. Romanca a fost eliminata din turul trei de la Openul Francez. Begu a fost invinsa categoric de Muchova, ocupanta locului 43 WTA. Dupa ce Irina Begu a fost eliminata de la Roland Garros, Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul principal…