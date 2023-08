Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 33 WTA) a fost eliminata in turul doi al turneului de la Cincinnati de Maria Sakkari (28 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7, dupa 2 ore și 20 de minute. Dupa prestația excelentea din turul 1, Sorana Cirstea a inceput incredibil meciul. A facut rapid doua break-uri și a condus…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (33 ani, 31 WTA) a debutat cu o victorie categorica, scor 6-0, 6-2, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (28 ani, 21 WTA), in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.788.468…

- Jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 6 WTA si cap de serie 6, a fost eliminata in turul doi al turneulu WTA 1000 de la Cincinnati, competitie pe care a castigat-o anul trecut, potrivit news.ro.Garcia a fost invinsa de americanca Sloane Stephens, locul 38 WTA, scor 4-6, 6-4, 6-4, in doua ore…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost eliminata, joi dimineata, in turul doi al turneului de la Washington, cu premii de 780.637 de dolari, dupa ce a fost invinsa de rusoaica Liudmila Samsonova, scor 6-1, 6-3.

- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 27 in clasamentul WTA, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland Garros, informeaza News.ro.Irina Begu a fost invinsa de sportiva din Cehia Karolina Muchova, locul 43 in topul WTA, scor 6-3, 6-2, intr-o ora si 33 de minute.In…