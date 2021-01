Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Victoria Azarenka, campioana la Australian Open in 2012 si 2013, a facut parte din primul val al vedetelor din circuitele WTA si ATP care a ajuns vineri la Melbourne, pentru carantina obligatorie dinaintea primului Grand Slam al anului (8-21 februarie), transmite DPA. …

- Simona a aterizat direct in Adelaide, orasul antrenorului Darren Cahill.“Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina in frumosul oras al lui D (n.r. – Darren), Adelaide“, a scris Halep, pe Twitter.“Bine ai…

- Celebrul actor Bruce Willis a strarnit mai multe critici in mediul online, dupa ce a fost surprins fara masca de protecție intr-o farmacie din Los Angeles. Vedeta a fost rugata sa iasa din incinta pentru ca a nu a respectat restricțiile. El a recunoscut ulterior ca a fost „o eroare de judecata” din…

- Romanian tennis player Simona Halep will be in quarantine for 14 days in Adelaide, along with the other three players in the top three spots of the professional tennis world rankings, including Serbian Novak Djokovic and Spanish Rafael Nadal, before travelling to Melbourne to take part in the Australian…

- Simona Halep se afla în linie dreapta cu pregatirea pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Locul 2 WTA a uimit zilele trecute cu un video postat pe rețelele sociale: la unul dintre ultimele antrenamente, Simona a aratat o forma incredibila atunci când a venit vorba despre flotari.…

- Regizorul Robert Rodriguez a anuntat luni ca "We Can Be Heroes", filmul de familie care a fost lansat de Netflix de Craciun va avea o continuare pe aceeasi platforma, relateaza EFE. "Eroii se vor intoarce pentru al doilea asalt. Ma aflu in plina dezvoltare a unui sequel pentru Netflix!", a postat el…

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...

- "Buna tuturor! Vreau sa va anunț ca am fost testata pozitiv cu COVID-19. Sunt in auto-izolare acasa și ma recuperez bine, dupa ce am avut cateva simptome ușoare. Ma simt bine… Vom trece impreuna prin asta”, a scris Simona Halep pe contul de Twitter. Hi everyone, I wanted to let you know that…