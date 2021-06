Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) a oferit primele declarații dupa victoria-șampanie reușita astazi cu Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), scor 6-3, 6-2, in turul III de la Roland Garros. Sorana Cirstea joaca in runda urmatoare cu slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) Astfel, Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) a reușit o victorie de rasunet cu Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), scor 6-3, 6-2 și s-a calificat in optimi de finala la Roland Garros. Sorana Cirstea joaca in runda urmatoare cu slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) Remarcabilul parcurs de la ediția din…

- Belinda Bencic (a zecea favorita a întrecerii de la Paris) a parasit Grand Slam-ul de la Porte d'Auteuil în turul al doilea. Elvețianca a fost învinsa fara drept de apel de Daria Kasatkina (37 WTA), rusoaica continuând parcursul de la Roland Garros.Rusoaica s-a impus…