- Pas important spre titlul de campioana reușit de formația Farul Constanta dupa un adevarat recital in fața Rapidului, scor 7-2. Chiar daca Rapidul aborda partida dupa victorii cu FCSB și CFR Cluj, Farul nu le-a dat nicio șansa giuleștenilor, carora le-a administrat una dintre cele mai categorice infangeri…

- Sorana Cirstea face un turneu de vis in Catalonia, la Reus , iar acest lucru se vede de la o zi la alta. Sambata, romanca a obținut o noua victorie, 6-4, 7-5 cu Davis și astfel a obținut „biletul“ pentru marea finala a turneului. Meciul cu Davis a avut o desfașurare normala, iar ambele sportive au demonstrat…

- Gabriela Ruse si ucraineanca Marta Kostiuk au fost invinse de americancele Coco Gauff si Jessica Pegula, cu 7-5, 7-6 (7/5), vineri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Madrid. Ruse si Kostiuk, semifinaliste anul acesta la Australian Open, s-au inclinat dupa aproape doua…

- Sorana Cirstea a castigat o suma importanta de bani dupa ce a ajuns in semifinalele turneului de la Miami. Dupa un parcurs impresionant, Sorana Cirstea a ratat calificarea in finala, dupa ce a fost invinsa de Petra Kvitova, scor 7-5, 6-4. Parcursul de senzatie al Soranei Cirstea la turneul de la Miami…

- Este deja știut ca Sorana Cirstea este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de la noi. Dupa victoria, recenta, de care tenismena a avut parte la Miami Open, iata ca acum se bucura de un salt considerabil in clasamentul WTA. Pe ce loc se afla, acum, sportiva.

- Sorana Cirstea (32 de ani) s-a calificat in sferturi la Miami Open, dupa 7-6 (3), 6-4 cu Marketa Vondrousova (23 de ani, 103 WTA). Jucatoarea din Romania a urcat 23 de locuri in clasamentul WTA live. Sorana a inceput saptamana pe locul 74 WTA, iar in urma accederii in sferturile de la Miami Open a urcat…

- Dupa rezultatele bune de la Indian Wells, Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) impresioneaza și la turneul din Miami. Duminica seara, Sorana Cirstea a dat peste cap calculele hartiei și a trecut de Karolina Muchova (26 de ani, 55 WTA), scor 7-5, 6-1, calificandu-se in optimile de finala ale turneului…

- Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din circuitul WTA, sportiva care reprezinta Kazahstan bifand finale la doua dintre ultimele trei Grand Slamuri din tenisul feminin. Aflata in prezent pe locul 10 mondial, Elena a anunțat ca nu va participa saptamana viitoare la turneul de la…