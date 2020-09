Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (nr 77 WTA) a reușit o calificare spectaculoasa in turul al treilea la US Open 2020 dupa ce a invins un cap de serie. Romanca a trecut in trei seturi de Johanna Konta (nr 13 WTA) cu...

- Debut perfect pentru Sorana Cirstea la US Open! Romanca aflata pe locul 77 WTA, a invins-o cu scorul de 6-4, 7-5, pe jucatoarea americana Christina Mchale, locul 75 WTA, in turul intai de la Flushing Meadows.Partida a durat o ora si 37 de minute. In turul urmator, Cirstea va intalni […]

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe rusoaica Ana Kalinskaia in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati. Cirstea (77 WTA) a trecut in primul tur preliminar de americanca Robin Montgomery (15 ani, 597 WTA) cu 6-1, 6-4. Romanca…

- Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, care are loc anul acesta la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit…