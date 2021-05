Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cîrstea a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg, ca nu se astepta sa ajunga pâna în ultimul act al competiției având în vedere ca vine dupa o accidentare la glezna (suferita la Madrid)."A fost un meci foarte…

- Sorana Cîrstea (61 WTA) are parte de o saptamâna excelenta la turneul de la Strasbourg, competiție unde a obținut vineri calificarea în finala dupa ce a trecut de poloneza Magda Linette (48 WTA).Condusa cu set și break (de doua ori în setul secund), Sorana a reușit sa…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 61 WTA) o intalnește pe poloneza Magda Linette (29 de ani, 48 WTA), in semifinalele turneului de la Strasbourg. Partida este astazi, dupa ora 15:00, liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 2. In primul tur de la Roland Garros, Sorana Cirstea o va infrunta pe britanica…

- Si iata ca semifinalele au venit! Sorana Cirstea a profitat din plin de retragerea Biancai Andreescu, iar acum va evolua direct in penultimul act al competitiei de la Strasbourg (Franta). Acest lucru nu ar fi fost posibil daca sportiva noastra nu ar fi facut un meci perfect in sferturi cu Shuai Zhang,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 61 WTA) joaca in aceste momente impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (32 de ani, 45 WTA), in optimile de finala ale turneului de la Strasbourg. Ca urmare a retragerii Biancai Andreescu, care a acuzat probleme abdominale, caștigatoarea acestui meci va sari peste faza sferturilor…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, luni seara, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams, cu 6-1, 2-6, 6-1. Cirstea (31 ani, 61 WTA) a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a obtine prima…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 58 WTA) joaca astazi in primul tur pe tabloul principal la Caja Magica cu Jessica Pegula. Meciul va fi in format liveSCORE pe GSP.ro, in jurul orei 13:30, și va fi televizat de Digi Sport 2. Sorana Cirstea a caștigat al 2-lea titlu WTA din cariera sa, dupa finala de la Istanbul…