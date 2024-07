Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (34 de ani, 31 WTA) a anunțat ca ia o pauza forțata de la tenis, din cauza unei accidentari care o chinuie de 5 luni. Sorana a jucat ultima data pe 1 iulie, in primul tur la Wimbledon, cand a pierdut cu Sonay Kartal (22 de ani, 298 WTA), scor 6-3, 2-6, 0-6. Acum, jucatoarea din Romania…

- Simona Halep are mari dificultați din cauza perioadei mari in care nu a jucat tenis.Sportiva noastra a disputat doar doua meciuri oficiale de la revenirea in tenis, insa nu renunța.Durerile de la genunchi au mai lasat-o in ultima perioada, iar Simona Halep este dornica sa incerce sa joace din nou intr-o…

- Pe cand avea numai doi anișori, parinții Iuliei aveau sa afle ca micuța se va confrunta cu dureri groaznice de spate toata viața. In lipsa unei operații, scolioza descoperita la o varsta atat de frageda i-a afectat intreaga copilarie și adolescența. Vorbim de o lupta pentru supraviețuire care dureaza…

- Simona Halep nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris, conform anunțului facut de Federația Internaționala de Tenis (ITF). In ciuda unor eforturi considerabile din partea echipei sale și a Federației Romane de Tenis (FRT), Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament. In prezent,…

- Sucevenii vor avea la dispoziție, chiar de anul acesta, o noua baza sportiva, moderna, cu teren de fotbal la dimensiuni UEFA, nocturna și teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis.Investiția, cu o valoare totala de peste 8 milioane de lei, finanțata parțial de la bugetul de ...

- Sorana Cirstea, anunt clar despre retragere! Sportiva noastra face dezvaluiri incendiare despre momentul cand va spune adio tenisului. Sorana Cirstea, iubita fiului lui ion Tiriac s-a decis sa dea cartile pe fata. Nimeni nu stia aceste lucruri.

- Incep emoțiile și din capitala Italiei! Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Irina Begu și-au aflat, in cursul zilei de luni, adversarele la Foro Italico. Sorana Cirstea, aflata pe locul 32 WTA, e singura jucatoare din Romania care beneficiaza de un prim tur liber, fiind favorita numarul 28. Sportiva noastra…