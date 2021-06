Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, vineri, la Paris, dupa ce a invins-o pe rusoaica Daria Kasatkina, cu 6-3, 6-2. Cea mai buna performanța a Soranei la Roland garros a fost atingerea sferturilor in 2009.

- Sorana Cirstea (54 WTA, 31 de ani) a inceput ca din tun meciul cu Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), contand pentru turul III al turneului de la Roland Garros. In game-ul trei al partidei, la scorul de 2-0 in favoarea romancei, Sorana a avut parte de ghinion. Dupa un schimb mai lung, Sorana s-a dezechilibrat…

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan, singurele jucatoare din Romania aflate in continuare pe tabloul principal de la Roland Garros, spera la un parcurs cat mai lung la Paris. Sorana Cirstea - Daria Kasatkina și Ana Bogdan - Paula Badosa, meciuri contand pentru turul III de la Roland Garros, se joaca vineri,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 54 WTA) s-a calificat in turul 3 la Roland Garros, dupa victoria in fața italiencei Martina Trevisan (27 de ani, 97 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva din Romania le-a mulțumit fanilor romani și a dezvaluit cheia succesului. Sorana va juca in turul 3 impotriva rusoaicei…

- Sorana Cirstea merge din ce in ce mai bine pe zgura de la Roland Garros. Finalista de la Strasbourg a facut un meci excelent cu italianca Trevisan, pe care a invins-o cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, la capatul a doua ore si 38 de minute de joc. A fost o victorie de moral a jucatoarei din Targoviste, care…

- Astazi a fost o zi mare pentru tenisul romanesc prin performanța ocupantei locului 54 WTA. In meciul din turul unu de la Roland Garros, Sorana a intalnit-o pentru a patra oara pe Johanna Konta. In absența Simonei Halep, Sorana Cirstea a fost jucatoarea aflata pe tabloul principal al zilei de astazi.…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Acestea sunt Simona Halep, locul 3 WTA, Patricia Tig, locul 63 WTA, Sorana Cirstea, locul 67 WTA, si Irina Begu, locul 74 WTA. Ana Bogdan, locul 102 WTA, este prima…

- ​Patru jucatoare din România au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului.Acestea sunt Simona Halep, locul 3 WTA, Patricia Tig, locul 63 WTA, Sorana Cîrstea, locul 67 WTA, si Irina Begu, locul 74 WTA.Ana Bogdan,…