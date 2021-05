Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 54. Simona Halep se mentine in continuare pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, care ocupa primul loc in clasament, și dupa japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA. Finalista la Strasbourg, Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii, pana pe locul 54, cu 1.444 de puncte. Castigatoarea turneului de la Strasbourg, jucatoarea ceha Barbora Krejcikova, a urcat de pe locul 38 pe 33. Primele zece locuri ale clasamentului WTA 1. Ashleigh Barty (Australia) – 10.175 de puncte; 2. Naomi Osaka (Japonia)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

