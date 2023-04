Stiri pe aceeasi tema

- Petra Kvitova a oferit prima reacție dupa victoria cu Sorana Cirstea. Jucatoarea din Cehia a explicat cum a reușit sa revina in meci, deși sportiva noastra a condus cu 5-2, in primul set. Pentru caștigarea trofeului de la Miami, Petra Kvitova se va duela in marea finala cu Elena Rybakina. Petra Kvitova,…

- Sorana Cirstea a castigat o suma importanta de bani dupa ce a ajuns in semifinalele turneului de la Miami. Dupa un parcurs impresionant, Sorana Cirstea a ratat calificarea in finala, dupa ce a fost invinsa de Petra Kvitova, scor 7-5, 6-4. Parcursul de senzatie al Soranei Cirstea la turneul de la Miami…

- Sorana Cirstea nu a reușit minune in partida cu Petra Kvitova și a pierdut in doua seturi, 5-7, 4-6. Romanca a avut 2 mingi de set in primul act al partidei, la scorul de 5-3, dar cehoaica a avut un tur de forța incredibil și a reușit sa caștige 7 game-uri la rand.Kvitova se temea inaintea duelului…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 12 WTA, s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Miami, faza in care o va intalni pe Sorana Cirstea, transmite News.ro. Kvitova a invins-o in sferturi pe Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 18 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-3, in doua ore…

- Sorana Cirstea – Petra Kvitova, in semifinalele turneului de la Miami. Jucatoarea din Cehia s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 3-6, 6-3. Sorana Cirstea va lupta cu Petra Kvitova, pentru un loc in marea finala a turneului de la Miami. Cirstea a asteptat peste…

- Thomas Johansson e antrenorul care a ”transformat-o” pe Sorana Cirstea. Romanca trece prin cea mai buna perioada a carierei, incununata cu cea mai importanta victorie, 6-4, 6-4 cu Aryna Sabalenka, ocupanta locului 2 WTA. Dupa sfertul de finala de la Indian Wells, a urmat semifinala de la Miami. Fostul…

- Sorana Cirstea, locul 74 WTA, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 Miami Open, trecand in sferturi de belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial. Romanca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, dupa un meci in care a facut dooar noua greseli nefortate, in timp ce adversara…

- Sorana Cirstea – Iga Swiatek 2-6, 3-6, in sferturi, la Indian Wells. Romanca nu a avut nicio șansa in duelul cu liderul WTA, și a cedat in minimum de seturi. Cu toate acestea, Cirstea și-a asigurat un cec de aproximativ 180.000 de dolari, grație parcursului de la turneul american. Sorana Cirstea si…