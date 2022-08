Stiri pe aceeasi tema

Sorana Cirstea, locul 40 mondial, a fost eliminata, miercuri, in turul doi al turneului de categoria WTA 1000 de la Cincinnati.

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 40 WTA) o va infrunta in aceasta seara pe cehoaica Petra Kvitova (32 de ani, 28 WTA) in turul 2 al turneului WTA1000 de la Cincinnati. Partida va incepe la ora 18:00, va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2. In runda inaugurala, Sorana a trecut in doua…

- Simona Halep, locul 6 WTA, si Sorana Cirstea, locul 40 mondial, vor evolua, miercuri, in turul doi al turneului de categorie WTA de la Cincinnati. De la ora 18.00, Sorana Cirstea va juca impotriva sportivei cehe Petra Kvitova, locul 18 mondial, in primul meci de pe arena Porsche. Meciul…

- Targovișteanca Sorana Cirstea (42 WTA) s-a calificat in cel de-al doilea tur al turneului WTA de la Cincinnati dupa o victorie de 2 – 1 in fața Belindei Bencic (11 Post-ul Sorana, in turul doi la WTA Cincinnati dupa o victorie de 2 -1 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Simona Halep (6 WTA) a invins-o miercuri pe rusoaica Anastasia Potapova (54 WTA) in primul tur al turneului de la Cincinnati, dupa un meci de peste doua ore incheiat cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, relateaza GSP.Venita dupa victoria din turneul de la Toronto, Simona Halep a avut nevoie de intervenția fizioterapeutului…

- Targovișteanca Sorana Cirstea (27 WTA) a trecut de prima etapa a Turneului de la Roland Garros cu o victorie impecabila impotriva Tatjanei Maria (107 WTA). Tenismena de origine germana a Post-ul Sorana Cirstea a trecut de primul tur la Roland Garros cu o victorie de 2-0 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a fost eliminata, duminica, in primul tur al turneului de la Roland Garros, anunța news.ro.