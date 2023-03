Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri seara, in semifinalele Miami Open , dupa o victorie fantastica in doua seturi cu Aryna Sabalenka (locul 2 WTA). La finalul partidei, sportiva din Romania a oferit o prima reacție, aratandu-se chiar surprinsa de rezultatul obținut. Pentru Sorana Cirstea este prima…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului Miami Open , dupa ce a depașit-o in doua seturi pe bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), caștigatoarea Australian Open 2023 și cea mai buna jucatoare din circuitul profesionist in acest an. Pagina de Twitter a WTA a scris…

- Sorana Cirstea, locul 74 WTA, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 Miami Open, trecand in sferturi de belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial. Romanca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, dupa un meci in care a facut dooar noua greseli nefortate, in timp ce adversara…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) a depașit-o miercuri, 29 martie, pe bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA) cu un dublu 6-4 și a acces in sferturile turneului de la Miami (SUA). Meciul a durat o ora și 27 de minute. Dupa Indian Wells, unde a fost eliminata in sferturi de liderul mondial Iga…

- Sorana Cirstea și Aryna Sabalenka, doua dintre cele mai in voga jucatoare din acest moment, se vor intalni miercuri la Miami, nu mai devreme de ora 21.00, in timp ce Petra Kvitova o va infrunta pe Ekaterina Alexandrova in celalalt sfert de finala.Indian Wells și Miami sunt una dintre cele mai dificile…

- Sportiva belarusa Arina Sabalenka a vorbit, vineri seara, despre faptul ca jucatoarea ucraineana Lesia Turenko a declarat forfait chiar inainte de meciul direct de la Indian Wells. Numarul 2 mondial afirma ca sportivii rusi si belarusi nu au facut nimic rau, noteaza news.ro.„Nimeni nu poate controla…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial, a ratat calificarea in finala de la Indian Wells, dupa ce a fost eliminata de sportiva kazaha Elena Ribakina, scor 6-2, 6-2. Numarul 10 mondial a dispus de detinatoarea titlului si cea care in turul anterior o eliminase pe Sorana Cirstea, dupa un meci care a…

- Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca puternicul complex militar-industrial al Rusiei isi sporeste producția și acesta este unul dintre principalele motive pentru care Rusia va invinge in Ucraina, informeaza agenția de presa Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai…