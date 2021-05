Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, luni seara, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams, cu 6-1, 2-6, 6-1. Cirstea (31 ani, 61 WTA) a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a obtine prima sa victorie din cariera in fata americancei (40 ani, 104 WTA). Venus a castigat primele trei meciuri directe cu Sorana, in 2010, cu 6-4, 6-3, in turul al doilea la Miami, in 2018, cu 6-3, 6-4, in turul al doilea la Indian Wells, si tot in 2018, cu 7-6 (4), 6-4, la Montreal, in turul al doilea. Sorana Cirstea…