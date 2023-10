​Perechea Sorana Cirstea / Bethanie Mattek-Sands (Romania / SUA) a fost eliminata in primul tur al probei de dublu de la Beijing, competiție de categorie WTA 1000. Echipa romano-americana a fost invinsa in doua seturi de cuplul Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos (Taiwan / Mexic), scor 6-3, 6-4. Partida a durat o ora și 23 de minute. Bethanie Mattek-Sands (38 de ani) are in palmares 5 titluri de Grand Slam la dublu și 4 la dublu mixt. Americanca a caștigat și aurul olimpic la dublu mixt in 2016. Pentru un loc in sferturile WTA Beijing, Chan și Olmos se vor duela cu Storm Hunter și Elise Mertens, principalele…