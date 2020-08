Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (77 WTA) s-a calificat in turul al II-lea al calificarilor de la Western & Southern Open, turneu care in mod normal este gazduit de Cincinnati, dar in acest an se desfasoara la New York. Sorana Cirstea a invins-o in prima runda a calificarilor pe americanca Robin Montgomery (597), scor…

- ​Sorana Cîrstea a fost eliminata de rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati.Kalinskaya (21 ani, 117 WTA) s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, dupa un meci de doua ore. Cîrstea (30 ani, 77 WTA)…

- Romanian tennis player Sorana Cirstea will meet Russian Anna Kalinskaya in the final qualifiers to the main women's singles draw of the 1,950,079-USD Western & Southern Open tournament taking place this year at Flushing Meadows in New York.In the first qualifiers, thirty-year-old Cirstea,…

- Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari, care are loc anul acesta la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit…

- Tenismenul sarb Novak Djokovici, numarul 1 mondial, a anuntat, joi, ca va participa la turneul Western & Southern Open si la US Open, anunța news.ro.“Sunt bucuros sa confirm ca voi participa la Western & Southern Open si la US Open in acest an. Nu fost o decizie usoara, avand in vedere…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, numarul sapte mondial, a anuntat, vineri, ca s-a retras de la turneul US Open din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta anunt vine dupa ce spaniolul Rafael Nadal, numarul doi mondial si campionul en titre la Flushing Meadows, si liderul…

- Simona Halep nu va participa la ediția din acest an a Western & Southern Open, turneu mutat de la Cincinnati la New York. Lista jucatorilor de pe tabloul principal a fost publicata, iar romanca nu apare printre cei care si-au anuntat prezenta. Asta desi la turneul de categorie Premier 5 vor fi nume…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka va evolua luna viitoare la US Open, au anuntat joi reprezentantii castigatoarei editiei 2018 a turneului de Mare Slem de la New York. Anterior, in mass-media au aparut informatii conform carora Osaka nu s-a inregistrat pentru Openul Statelor Unite si a decis…