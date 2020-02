Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (70 WTA), singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul principal de la Doha, o va infrunta in primul tur pe kazaha Elena Rybakina (19 WTA). Partida e astazi, dupa ora 19:45, in ultimul meci al zilei de pe arena centrala. liveSCORE de la 19:45 » Sorana Cirstea - Elena Rybakina Rybakina…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina s-a calificat vineri in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, invingand-o pe croata Petra Martic dupa doua seturi incheiate la tiebreak, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2). Elena Ribakina este locul 19 mondial,…

- ​​Sorana Cîrstea (70 WTA), ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut în calificari de jucatoare bine clasate, a fost învinsa de Anett Kontaveit (24 WTA) în primul tur al competiției de la Dubai. A fost 1-6, 3-6 pentru jucatoarea din Estonia, dupa o ora și 12 minute de joc.Anett…

- Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 3, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-2, 6-1, de americanca Jennifer Brady, locul 52 WTA, venita din calificari, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Dubai, potrivit news.ro.Brady s-a impus dupa un meci care a durat o…

- Sorana Cirstea (70 WTA) s-a calificat, luni dimineata, pe tabloul principal de la Dubai, trecand in ultima runda a calificarilor de spaniola Carla Suarez Navarro, scor 6-2, 1-6, 6-4. Jucatoarea in varsta de 29 de ani, din Targoviste, a invins-o pentru a cincea oara in sapte meciuri directe pe Suarez…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 69 mondial, a acces, sambata, in turul doi al calificarilor la Dubai, turneu cu premii de 2.800.000 de dolari, potrivit news.ro.Cirstea a trecut in runda inaugurala a calificarilor de rusoaica Margarita Gasparian, locul 107 mondial, scor 6-4, 6-3,…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (29 ani, 74 WTA) a fost invinsa de adolescenta americana Cori Gauff (15 ani, (67 WTA) cu 4-6, 6-3, 7-5, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului.