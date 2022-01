Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep pare de neoprit la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Tenismena romana a invins-o fara emoții pe muntenegreanca Danka Kovinic, scor 6-2, 6-1 și s-a calificat in optimile de finala ale competiției de la Melbourne.

- ​A ratat deja întâlnirea la câteva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind învinsa în trei seturi de Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4,…