- Sorana Cirstea (32 ani, 74 WTA) s-a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut de Karolina Muchova (26 ani, 55 WTA) din Cehia, cu 7-5, 6-1.

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) va lupa pentru un loc in sferturi in turneul american dupa ce a invins-o pe Karolina Muchova (26 de ani, 55 WTA) cu scorul de 7-5, 6-1. In optimi, targovișteanca o va intalni pe Marketa Vondrousova (23 de ani, 103 WTA), cu care a mai jucat de doua ori in circuitul…

