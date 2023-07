Anul trecut, in luna octombrie, sora unui cunoscut cantareț de muzica de petrecere de la noi a ajuns la spital in stare grava. Femeia a sufeirt un AVC in timp ce se afla in Germania la munca, iar din cauza problemelor grave, medicii i-au indus coma. Deși au trecut noua luni de atunci, femeia nu s-a mai intors acasa și in continuare se afla internata in spital!