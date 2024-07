Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Prințesa Anne a Marii Britanii fost invitata sa participe la comemorarea Primului Razboi Mondial din Canada, informeaza LE SOIR, potrivit Rador Radio Romania.Din pacate, prințesa in varsta de 73 de ani a anunțat ca nu va putea calatori.

- Recuperarea medicala a printesei Anne, sora regelui Charles al III-lea, este "lenta", a declarat miercuri sotul ei, Tim Laurence, dupa ce a vizitat-o la spitalul in care este monitorizata de medici in urma unei lovituri suferite in zona capului care ar fi fost cauzata de un cal, informeaza AFP, relateaza…

- Kate, printesa de Wales, a salutat multimile si a zambit larg de la balconul Palatului Buckingham, sambata, dupa ce a asistat la parada militara „Trooping the Colour”, organizata in onoarea zilei regelui Charles al III-lea, aceasta fiind prima sa aparitie publica din acest an, dupa ce a fost diagnosticata…

- Barbatul suspectat ca a violat și ucis o fetița de 8 ani, al carei trup a fost gasit la marginea unei paduri din comuna Albești, in Botoșani, este unchiul acesteia și și-a recunoscut faptele.

- Daniel Sandu, noul director sportiv al Rapidului, a declarat ca gruparea giulesteana este un club solid din punct de vedere financiar si ca nu traieste din vanzarea de jucatori. „Cu siguranta vor fi si plecari, sunt discutii, toata lumea stie cam ce jucatori ar putea pleca. Normal ca suntem dispusi…