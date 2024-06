Prințesa Anne, sora regelui Charles al III-lea, a fost victima unui incident la Gatcombe Park, reședința acesteia situata in Gloucestershire, in sud-vestul Angliei, in urma caruia a suferit ”rani ușoare și comoție cerebrala”. Palatul Buckingham a precizat ca prințesa Anne, in varsta de 73 de ani, a suferit rani ușoare și o comoție . Fiica regretatei regine […] The post Sora regelui Charles al III-lea, spitalizata, cu comoție cerebrala appeared first on Puterea.ro .