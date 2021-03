Influenta sora a liderului de la Phenian, Kim Yo Jong, a protestat impotriva „nerușinarii” președintelui sud-coreean, Moon Jae-in, pe care l-a descris drept „papagal crescut de Statele Unite”, la cateva zile dupa un discurs, totuși precaut, al președintelui sud-coreean cu privire la situația din peninsula. Regimul de la Phenian are o lunga tradiție in utilizarea […] The post Sora malefica a lui Kim Jong-un: Președintele sud-coreean este papagalul SUA first appeared on Ziarul National .