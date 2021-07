Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tineri, ambitiosi si se conduc dupa principiul ca in viata toate trebuie facute cu placere. Vorbim despre sotii Valeria si Vasile Gribinet din Sadaclia, raionul Basarabeasca, care au reusit sa deschida o gradina zoologica chiar in curtea casei lor.

- Simona Halep s-a casatorit cu iubitul sau Toni Iuruc. In urma cu doar o luna marea noastra campiona se lauda cu inelul de logodna primit. Petrecerea de dupa cununia civila a avut loc aseara pe vastul domeniu al celei mai valoarea tenismene a Romaniei de la Izvorani. Halep a ales sa poarte o rochie eleganta,…

- Surpriza uriașa in showbiz-ul romanesc! Alexandra Stan s-a casatorit in secret și a dezvaluit primele fotografii in rochia de mireasa. Nimeni nu știa ca artista traiește o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca aceasta este extrem de indragostita și se bucura de o etapa superba din viața ei! Alexandra…

- Momente ingrozitoare au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Zapodeni, județul vaslui, dupa ce o adolescenta de 13 ani a recurs la un gest nebunesc de sinucidere. Potrivit primelor inormații, cei care și-au vazut copila cu ștreangul de gat au fost chiar parinții fetei. Parinții și-au gasit fiica…

- O cearta intre un tata și fiul sau s-a sterminat tragic. Tanarul și-a ucis tatal, l-a ingropat in curtea casei și apoi a fugit. A fost prins de polițiști dupa cateva zile de cautari, informeaza TVR . Scenele cumplite s-au petrecut in satul Marginea, aflat la cațiva kilometri de orașul Buhuși. Barbatul,…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a casatorit in secret cu Carrie Symonds, dar informatia, aparuta in presa din Anglia, nu a fost confirmata oficial. Nuntile din Anglia sunt in prezent limitate la 30 de...

- O crima atroce a fost descoperita de poliția sarba la doua zile dupa ce o romanca, MH, 53 de ani, a fost data disparuta la Pancevo, langa Belgrad, in Banatul Sarbesc, scrie site-ul tabloidului sarb Vecernje Novosti . Romanca a fost data disparuta pe 17 mai, iar doua zile mai tarziu corpul ei a fost…

- Dupa o relație de cateva luni, Sandra Izbașa și Razvan Banica s-au logodit, insa s-au și casatorit deja? Declarația de dragoste facuta de aceata in mediul online pentru iubitul sau scoate la iveala un detaliu important.