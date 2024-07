Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, pe 8 septembrie 2022 intreaga lume iși lua la revedere de la cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Regina Elisabeta a II-a, la varsta de 96 de ani, inceta din viața, incheindu-se astfel o era fara precedent din istoria moderna a acestui stat european. Dar, in ultima…

- Medicii legiști au constatat ca femeia, al carei trup neinsuflețit a fost transportat de un barbat intr-un carucior, pe strada, in București, nu a avut o moarte violenta, decesul fiind provocat de un infarct, relateaza News.ro, care citeaza surse judiciare.Poliția a fost alertata in seara zilei de vineri,…

- Vineri seara, Politia Capitalei anunta ca un barbat de 55 de ani a iesit pe strada, in Sectorul 5 din Bucuresti, cu un carucior in care se afla trupul neinsufletit al concubinei sale, in varsta de 56 de ani. Politistii, alertati de trecatori, l-au imobilizat pe barbat. El a sustinut ca a gasit-o moarta…

- Noi informații in dosarul morții Shaeri, olimpica in varsta de 16 ani din Bucuresti, care a fost rapusa de droguri in casa iubitului ei din Piatra Neamt. Tanarul, dar și alte doua persoane, trimise in judecata pentru trafic si detinere de droguri de risc și mare risc.

- Regele rock n roll-ului, Elvis Presley, a murit subit pe 16 august 1977. Mulți dintre admiratorii sai nu au acceptat niciodata cu adevarat decesul artistului, astfel ca ani de zile au existat tot felul de zvonuri, pe cat de incredibile, pe atat de persis

- Ies la iveala informații care confirma faptul ca micuța Raisa a fost ucisa cu cruzime.Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost gasite și multe leziuni prin ințepare.

- Uriașii de piatra de pe Insula Paștelui sint amenințați cu dispariția din cauza crizei climatice. Despre aceasta scrie The Guardian. Din cauza eroziunii, fețele vestitelor statui moai au inceput sa iși piarda trasaturile: de exemplu, pe statuile celui mai vechi complex Ahu Tahai s-au netezit aripile…

- Medicii au stabilit care este cauza morții fetiței de patru ani și a bunicii sale, din Calarași. Cele doua s-au stins din viața luni, in doua spitale diferite. In timp ce in cazul bunicii medicii au avut cateva ipoteze, in ceea ce o privește pe fetița de patru ani, nu a existat niciun indiciu! Iata…