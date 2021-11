Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Mațu Stoian, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, s-a pensionat in vara acestui an. Dupa ce Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” din Craiova nu a mai primit fonduri din partea primariei, salariul artistului a fost redus cu 25%. El era platit cu 6800 de lei brut, vochere de vacanța…

- Oamenii continua sa soseasca la Craiova, pentru a-și putea lua ramas bun de la maestrul Petrica Mațu Stoian. Atat cei care l-au cunoscut, colegi de breasla, cat și cei care l-au iubit și i-au ascultat muzica au dorit sa ii aduca un ultim omagiu. Constantin Enceanu este pur și simplu inmarmurit de durere…

- Doliu in muzica populara romaneasca. Interpretul de muzica populara, Petrica Mațu Stoian, in varsta de 61 de ani a ajuns sambata in stare grava la ATI la Spitalul Județean Reșița. Artistul fusese vaccinat la inceputul anului, insa acum o luna s-a infectat cu Sar-Cov-2.

- Adriana Bahmuțeanu a dat naștere unei ipoteze uluitoare in showbizul romanesc. Controversata vedeta vorbește despre moartea regretatului interpret de muzica populara Petrica Mițu Stoian. De ce ar fi murit artistul. Adriana Bahmuțeanu, adevarul despre moartea lui Petrica Mițu Stoian? Muzica populara…

- Interpretul de muzica populara Petrica Matu Stoian, care se afla in recuperare post-COVID, a murit, la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Resita, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. Petrica Matu Stoian avea 61 de ani. * * * Renumitul cantaret de muzica…

- Interpretul de muzica populara Petrica Matu Stoian, care se afla in recuperare post-COVID, a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Resita. Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, starea pacientului era deja una grava cand a fost internat. ‘Starea lui nu a fost deloc buna (…). Se…

- Lumea muzicii populare romanești a primit o veste teribila. Petrica Mițu Stoian a murit, sambata, din cauza unui șoc septic. De cateva zile, Petrica Mațu Stoian se afla in tratament post-Covid-19. Sambata dimineața, artistul a inceput sa se simta rau. Interpretul a fost preluat de o ambulanța si transportat…

- Indragitul artist de muzica populara Petrica Mațu Stoian aflat in stare grava la sectia ATI de la spitalul din Resita, s-a stins din viața. Artistul se afla intr-un șoc septic ceea ce inseamna ca organele ii erau foarte afectate și cedau rand pe rand.