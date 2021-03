Sora lui Kim Jong Un avertizează Washingtonul să nu răspândească "miros de praf de puşcă" Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud într-o declaratie publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, în timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe începeau o vizita la Tokyo si Seul, noteaza AFP și Agerpres. Statele Unite si Coreea de Sud au demarat saptamâna trecuta manevre militare comune, iar Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap, a raportat o declaratie facuta de Kim Yo Jong în care oferea "un sfat noii administratii americane care încearca sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud intr-o declaratie publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe incepeau o vizita la Tokyo si Seul, noteaza AFP.Statele Unite si Coreea…

- Controversata politica a lui Donald Trump in domeniul migratiei ce consta in expulzarea solicitantilor de azil spre Mexic in timpul examinarii dosarului lor va fi suspendata incepand cu saptamana viitoare, a anuntat vineri administratia lui Joe Biden, informeaza AFP. "Incepand cu 19 februarie,…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, citata de Agerpres. "Mexicul saluta suspendarea constructiei…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in considera ca ar fi bine ca presedintele ales american Joe Biden sa angajeze discutii cu Coreea de Nord si sa profite de progresele realizate de catre presedintele in exercitiu Donald Trump cu dictatorul nord-coreean Kim Kong Un, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt "cel mai mare dusman" al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa.Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca tara sa se va dota cu…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt „cel mai mare dusman” al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt "cel mai mare dusman" al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa.Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca tara sa se va dota cu…

- ”Presedintele ales Joe Biden a nominalizat doua duzini de membri ai Cabinetului, cel mai divers din istoria americana”, se arata intr-un comunicat. Joe Biden si-a prezentat, la inceputul lui decembrie, o parte a echipei economice, alcatuita in esenta din femei, membri ai minoritatilor si fosti oficiali…