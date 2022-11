Stiri pe aceeasi tema

Consiliul national de securitate (BBN) al Poloniei a anuntat miercuri ca se va intruni din nou in cursul zilei, cu incepere de la ora 11:00 GMT, in contextul ingrijorarilor ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in tari vecine dupa ce o racheta a cazut marti pe teritoriul polonez, omorand doua…

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Consiliul de Securitate și Aparare Național de la Kiev a decis, vineri, sa impuna sancțiuni persoanelor implicate in declanșarea razboiului impotriva Ucrainei sau in sprijinirea regimului condus de președintele rus, Vladimir Putin.

Consiliul de Securitate al ONU va vota vineri asupra unei rezolutii de condamnare a "referendumurilor" de anexare din mai multe regiuni ucrainene, un text care nu are nicio sansa de a fi adoptat din cauza dreptului de veto al Rusiei, noteaza AFP.

Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit joi, la ora 10 dimineața (ora 16:00 in Italia) in marja celei de-a 77-a Adunari Generale pentru a discuta despre razboiul rusesc din Ucraina, despre decizia Kremlinului de a se mobiliza parțial și amenințarea sa voalata de a folosi arme nucleare.

Peste 200 de militari armeni au fost ucisi saptamana trecuta in cele mai grave ciocniri la frontiera cu Azerbaidjanul dupa razboiul din 2020, potrivit unui nou bilant anuntat luni de Consiliul de Securitate al Armeniei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

China inregistreaza cele mai puține casatorii din 1986 incoace, sporind temerile legate de criza demografica, potrivit CNN.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca va vizita luni Parisul pentru a discuta cu președintele francez Emmanuel Macron despre situația din Ucraina, cooperarea in domeniul apararii și problemele energetice, scrie Reuters.