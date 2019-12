Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de la moartea tragica a lui George Michael, familia artistului este, din nou, in doliu. Una dintre surorile starului s-a stins din viața, tragedia fiind trasa la indigo pentru ca femeia a murit tot de Craciun.

- Melanie Panayiotou, una dintre cele doua surori ale cantaretului George Michael, a murit miercuri la Londra la varsta de 55 de ani, la exact trei ani dupa decesul celebrului artist britanic de origine greaca, decedat in ziua de Craciun din 2016 la varsta de 53 de ani, informeaza AFP. "Putem sa va confirmam…

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula. Cei doi erau inchiși in regim de maxima siguranța, relateaza Mediafax. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari…

- In prag de Craciun, in loc de petrecere familia lui Ionuț Marinescu, in varsta de 36 de ani, se pregatește de inmormantare. Militarul de pe fregata Regele Ferdinand a murit chiar la ziua lui, lasand in urma o soție indurerata și doua fetițe orfane de tata.

- Copilul in varsta de 3 ani, din Bistrița-Nasaud, ranit grav dupa ce a cazut, impeuna cu bunicul sau, in scara blocului, de la etajul 2, a murit sambata, la spital, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, in urma caderii, copilul a suferit leziuni neurologice…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Blaj, s-a electrocutat astazi in zona garii Oraștie. Medicii au intervenit, dar din pacate pentru el, aceștia au constatat decesul, in cele din urma. Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii T.F. au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de…

- Actrita si cantareata Marie Laforet, pe numele real Maitena Doumenach, a murit la varsta de 80 de ani. Reprezentata a Noului Val francez, aceasta s-a stins din viața, in Genolier, Elvetia. Familia nu a dezvaluit cauzele morții, potrivit Le Monde. Marie Laforet a debutat in „Plein Soleil", de Rene Clement,…

- Mihai Constantinescu a murit, marti seara, la varsta de 73 de ani, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde era internat din luna mai. Decesul a fost constatat la ora 19:00. Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost internat pe 13 mai la Spitalul de Urgenta Floreasca, dupa ce suferise…