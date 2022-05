Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul ce urmeaza va fi unul plin pentru Gabi Badalau, asta deoarece afaceristul va merge la nunta surorii sale. In tot acest timp, Bianca Dragușanu e invitata, dar ea va fi in Dubai, acolo unde va petrece alaturi de fiica și mama ei. Potrivit surselor Antena Stars, vacanța i-ar fi fost platita chiar…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente dificile in ziua de Paște. Prezentatorea TV a povestit la Mireasa - Capriciile Iubirii de ce a ajuns la spital cu fiica sa cea mica, chiar in zi de sarbatoare.

- Bianca Dragușanu, nevoita sa renunțe la vacanța din Dubai. Ce s-a intamplat cu vedeta și cu fiica sa, a explicat in exclusivitate pentru Impact.ro. Fosta asistenta tv iși planuise sa-și duca mama și fiica pentru prima oara, in vacanța, in Dubai. Decizia vine, dupa ce a decis sa incheie relația cu Gabi…

- Zilele trecute, Gabi Badalau a organizat o petrecere, iar invitat special a fost nimeni altul decat Florin Salam. Bineințeles, de la petrecere nu au lipsit domnișoarele, asta pana cand Bianca Dragușanu a aflat și a venit peste ei. Cu toate acestea, Florin Salam și Roxana Dobre deja și-au stabilit data…

- Oana Sarbu a fost dintotdeauna o artista discreta in ceea ce privește viața personala. Recent, solista in varsta de 54 de ani a devenit nostalgica și a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare o farama din trecut.

- Bianca Dragusanu face noi dezvaluiri cu privire la relatia sa amoroasa cu Gabi Badalau si ce ar putea urma sa se intample. Vedeta a spus ca anul acesta va avea loc un mare eveniment, pentru care iubitul ei ar fi candidatul ideal. Dupa ce relatia lor a ajuns cunoscuta de intreaga lume mondena, Bianca…

- Simona Gherghe s-a bucurat de momente emoționante alaturi de fiica ei, la serbarea de Ziua Mamei. Fetița i-a facut și un cadou mamei sale, prezentatoarea de la Mireasa fiind extrem de mandra și mulțumita ca a putut s-o stranga in brațe pe copila. dupa perioada in care infecția COVID-19 nu i-a permis…

- Cele doua foste soții ale lui Alex Bodi sunt din nou in scandal. Dupa ce in urma cu ceva timp Iulia Salagean o acuza pe Bianca Dragușanu ca i-ar fi spart contul de Instagram, acum istoria se repeta. Ea a postat pe pagina sa un mesaj aici referitor la iubita lui Gabi Badalau.