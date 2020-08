Stiri pe aceeasi tema

- Fratele mai mic al presedintelui Statelor Unite a murit in acesata dimineata. Robert Trump s-a stins din viata la varsta de 72 de ani. Acesta a fost internat in stare grava in urma cu trei zile la un spital din New York.

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Fratele mai mic al presedintelui Statelor Unite a fost internat intr-un spital din New York. Robert Trump, in varsta de 72 de ani s-ar aflla in stare grava. Anuntul a fost facut de purtatorul de Kayleigh McEnany, secretarul de presa al Casei Albe.

- Analistii CIA au afirmat ca guvernul chinez nu acceseaza datele utilizatorilor americani de TikTok. Rapoartele agentiei de informatii au fost trimise catre Casa Alba spre analiza. Donald Trump a emis o ordonanta prin care aplicatiile chinezesti sunt interzise pe teritoriul Statelor Unite.Analiștii…

- Fostul presedinte american Barack Obama a condamnat joi trimiterea de catre administratia Donald Trump a unor agenti federali impotriva ''manifestantilor pasnici'' precum si incercarile autoritatilor de a restrange dreptul de vot al americanilor, relateaza AFP. Fara sa…

- Fratele lui George Floyd a cerut ONU ”sa-i ajute pe americanii de culoare”, intr-o dezbatere, scrie news.ro. Discuția despre rasism si violentele politiei, convocata la solicitarea tarilor africane, continua joi in Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o instanta pe care Statele Unite au parasit-o in…

- Administrația Trump a lansat marți o investigație formala privind taxele impuse serviciilor digitale în multe țari din lume, inclusiv Uniunea Europeana, Indonezia și Turcia, India și Regatul Unit, potrivit AFP. "Președintele Trump este îngrijorat de faptul ca mulți dintre partenerii…