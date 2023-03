Stiri pe aceeasi tema

- Sora lui Dani a intrat in platoul emisiunii Mireasa in emisia live de pe 30 martie 2023. Dani și Daiana au avut parte de clipe tensionate cand au fost pedepsiți și nu au avut voie sa interacționeze.

- Mama lui Hatice a venit in platoul Mireasa pe 15 martie 2023. Venirea doamnei Raisa a venit in contextul in care concurenta a avut o zi plina de lacrimi, dupa ce a aflat ca Joy, cațelul ei, are probleme de sanatate.

- Intre Dani și Daiana au aparut unele neințelegeri și observații ale concurentului despre comportamentul iubitei lui. Acesta spune ca atat el, cat și partenera lui, au cam fost luați de val. Din social media, au venit niște mesaje in care Daianei i se reproșa ca a exagerat puțin la petrecerea de sambata…

- Dani este atras de doua concurente frumoase, dar nu știe care sa fie aleasa. Dupa discuția avuta cu Denisa, el recunoaște ca și-ar dori sa o cunoasca mai bine și pe Daiana, apoi ar lua decizia corecta in privința unei relații.

- Ada și Sebaidin, foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa, și-au surprins susținatorii cu o imagine induioșatoare. Se pare ca cei doi nu se mai ascund deloc de ochii curioșilor. Iata cum s-au pozat.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- LUPTE… Caz incredibil in județul Vaslui. Un polițist de frontiera din Huși se lupta cu statul paralel, dupa ce a fost dat afara din serviciu pe motiv ca este inapt medical. Culmea, acesta nu a fost chemat la vreo comisie, decizia fiind luata din pix, intr-un birou. Șocant este ca dupa ce a caștigat…