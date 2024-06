Stiri pe aceeasi tema

- Auma Obama, sora vitrega a fostului președinte american Barack Obama, s-a aflat printre protestatarii afectati de gazele lacrimogene folosite de forțele de ordine impotriva manifestanților din fața Parlamentului de la Nairobi.

- Poliția din Kenya a deschis focul marți asupra demonstranților care incercau sa ia cu asalt cladirea legislativului kenyan din Nairobi, dupa ce parlamentarii au adoptat o lege privind creșterea impozitelor. Cel puțin cinci protestatari au fost uciși, alti zeci au fost raniți, iar secțiuni ale cladirii…

- Sunt violențe extreme in Kenya, dupa protestele care au izbucnit in capitala Nairobi. In fața Parlamentului țarii s-au adunat numeroși protestatari, revoltați de intenția guvernanților de a majora unele taxe

- Poliția din Tbilisi a reținut mai mulți protestatari din fața parlamentului georgian, unde are loc o manifestație impotriva unei legi „cu privire la transparența influenței straine", a informat presa georgiana. Tot azi, in Parlamentul din Georgia, a avut loc inclusiv o bataie pe aceasta tema.