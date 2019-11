Stiri pe aceeasi tema

- Rasmiya Awad, in varsta de 65 de ani, a fost retinuta in urma unui raid in apropiere de Azaz, a spus oficialul turc, referindu-se la un oras sirian controlat de turci in apropierea frontierei. Cand a fost arestata, femeia era insotita de cinci copii. 'Speram sa adunam informatii pretioase de la sora…

- Trupele turce au capturat-o luni pe sora fostului lider al organizației Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, in orașul Azaz din nordul Siriei, a informat un oficial turc, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA fața de Victor Ponta:…

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…

- Conform posturilor de televiziune CNN si ABC, al-Baghdadi a murit intr-o operatiune a armatei americane in nord-estul Siriei.CNN a relatat ca sunt in derulare teste care sa confirme oficial moartea liderului gruparii jihadiste responsabile de multiple atentate sangeroase in intreaga lume.…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata,…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marți ca discuțiile cu Statele Unite privind stabilirea unei zone de securitate in nord-estul Siriei nu au dat rezultatele dorite, astfel ca țara sa va fi nevoita sa ia propriile masuri in acest sens, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…