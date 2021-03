Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP. "Cerem Arabiei Saudite sa desfiinteze acest grup si sa adopte reforme institutionale…

- CHIȘINAU, 23 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat declarația Departamentului de Stat al SUA in care se afirma ca motivul contracararii ”Nord Stream-2” este geopolitica. Reprezentantul oficial al diplomației americane a declarat anterior…

- Statele Unite au indemnat luni Iranul sa se supuna "complet" controlului activitatilor sale nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa acordul temporar incheiat intre agentie si Teheran, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a salutat…

- Sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ri Sol Ju, si-a facut marti prima aparitie publica dupa mai bine de un an, la un concert dedicat aniversarii raposatului Kim Jong Il, tatal omului forte de la Phenian, au transmis miercuri mass-media de stat, informeaza dpa. Fotografii ii arata…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin care…

- Numele surorii liderului nord-coreean Kim Jong Un a disparut din lista conducerii partidului politic, relateaza Channel News Asia. Partidul a organizat duminica alegeri pentru Comitetul Central in timpul Congresului Partidului Muncitorilor. La acest congres sunt prezentate obiectivele politicii diplomatice,…

- Potrivit analistilor, citați de Agerpres , aceasta schimbare simbolica a titulaturii isi propune sa consolideze autoritatea lui Kim Jong Un, in contextul in care Coreea de Nord sufera de o gestionare defectuoasa cronica a economiei si este mai izolata ca niciodata din cauza pandemiei de Covid-19. Kim…

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…