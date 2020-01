Sora Gabrielei Firea, director la Garda de Mediu

Stiri pe aceeasi tema

- Reacția Gabrielei Firea dupa ce sora ei și-a pierdut funcția de la Garda de Mediu: „Trebuie sa lase loc sponsorilor PNL și agramaților”. Gabriela Firea a declarat, vineri, referitor la faptul ca sora sa, Angelica Cobzaru, va pleca de la Garda de Mediu, ca aceasta are doua facultați și un doctorat in…

- Atat sefa Garzii de Mediu, cat si sora primarului, au fost numite pe functiile actuale in 2018, ambele lucrand inainte la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov. Gabriela Dorojan era director executiv la Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, iar sora primarului, Angelica Cobzaru, era consilier…