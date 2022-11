Sora fostului ambasador Zuckerman trage sfori pentru a prelua Ambasada SUA de la București! Kathleen Ann Kavalec a fost audiata marți noaptea, de catre Senatul american, pentru funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București. Ea a fost propusa, in iunie, de președintele american Joe Biden. Ceea ce face „inedita” aceasta situație este faptul ca Kathleen Kavalec este sora lui Adrian Zuckerman – fost ambasador al Statelor Unite in Romania, din perioada administrației Trump! Prin urmare, sora lui Adrian Zuckerman este in carți sa conduca diplomația la București! Ea a mai lucrat in Romania ca atașat cultural la ambasada de la București. Viitoarea ambasadoare a amintit la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

„Romania este un model pentru alti membri NATO", a declarat Kathleen Kavalec, nominalizata la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania, marti, in timpul audierii in Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american, conform site-ului foreign.senate.gov, citat de Agerpres.

Kathleen Ann Kavalec, primul ambasador femeie al Statelor Unite la București, a fost audiata in Senat pentru funcția de ambasador extraordinar si plenipotentiar in Romania. Kavalec le-a povestit senatorilor americani ca a mai lucrat la Ambasada SUA din Romania și chiar a facut Revelionul la Sibiu.

