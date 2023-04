Sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un acuză Ucraina că are ambiții nucleare Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat Ucraina ca a solicitat arme nucleare, invocand o petiție online din aceasta țara care a strans pana acum sub 1.000 de semnaturi, relateaza sambata, 1 aprilie, agenția oficiala KCNA, potrivit Reuters și Sky News . Kim Yo Jong a susținut ca acest tip de petiție ar putea fi un complot politic al biroului președintelui Volodimir Zelenski, dar nu a furnizat nicio dovada pentru aceasta afirmație. In urma anunțului facut saptamana trecuta de președintele rus Vladimir Putin, potrivit caruia Moscova intenționeaza sa amplaseze arme… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe liderul chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, intr-un interviu pentru Associated Press publicat miercuri, 29 martie, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa il vedem aici. Vreau sa vorbesc cu el. Am avut contacte cu el inainte de razboiul pe scara…

- Belarus risca noi sancțiuni pentru ca va gazdui armament nuclear tactic rusesc. Casa Alba a precizat ca, deocamdata, Rusia nu a staționat nici o racheta nucleara in aceasta țara partenera a Moscovei.

- Kremlinul a comunicat, luni, ca Rusia va stabili care state s-au aflat in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream si va face tot posibilul pentru a impiedica ceea ce a descris drept eforturi ale Occidentului de a "acoperi" ce s-a intamplat.Conductele, care conecteaza Rusia si Germania pe…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Miercuri, 1 martie, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a reacționat la acuzațiile aduse de Moscova Kievului privind tentative de atacuri cu drone impotriva unor obiective de infrastructura civila din doua regiuni din sudul Rusiei. Mihailo Podoleak a negat ca Ucraina ar fi lansat atacuri cu drone…

- Liderul belarus Alexander Lukașenko a declarat marți, 24 ianuarie, ca i s-a cerut sa incheie un pact de neagresiune cu Ucraina, relateaza agenția de stat de știri Belta, citand mai multe comentarii in care acesta sugereaza ca vede Kievul ca pe o potențiala amenințare, potrivit Reuters . Lukașenko, un…

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si unde se afla aproximativ 70.000 de soldati rusi si mai multe baze militare…

- Mareșalul Pak Jong Chon, al doilea cel mai puternic oficial militar dupa dictatorul Kim Jong Un, a fost demis, a informat presa de stat din Coreea de Nord, relateaza CNN . Pak, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor de guvernamant și secretar al Comitetului Central al…