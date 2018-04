Stiri pe aceeasi tema

- Sora Deliei iși boteaza fetița peste cateva zile, iar Oana Matache a dat ultimele detalii despre eveniment. Artista a vorbit și despre cum au fost sarbatorile de Pascale pentru ea, mai ales ca este primul an in care petrece alaturi de micuța Jessie. “Nu am simtit sarbatorile ca pana acum, au avut parfumul…

- La trei zile dupa ce Florin Mircea Buliga și-a bagat in mormant intreaga familie, medicii legiști au terminat autopsiile victimelor. Specialiștii au fost ingroziți de ceea ce au descoperit. Potrivit raportului preliminar al acestora, Monica Buliga și cei doi copii ai sai au fost asasinați in somn, niciunul…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Sora Deliei a primit o mulțime de avertizari, dupa ce a facut publica o filmare in care apare fiica ei. Și asta pentru ca prințesa Jessie are la ochiul stang un hemangiom, care este considerat a fi cea mai frecventa tumoare benigna a copilariei. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Oana…

- Oana Matache a declarat ca are o fetița plina de viața care mananca foarte mult. De asemenea, ea a ținut sa ii mulțumeasca mamei ei care o ajuta enorm in creșterea Jessicai. "Avem o fetita sanatoasa, slava Domnului! Este o mancacioasa si activa, este bine. Zilele astea eu abia daca am avut…

- Cum s-a schimbat viața Oanei Matache dupa ce a nascut. Artista a facut dezvaluiri emoționante, in direct la Antena Stars, despre fetița ei, care este „Mancacioasa și activa”. Sora Deliei a nascut o fetița perfect sanatoasa, a doua zi de Craciun și a cantarit la naștere 3,300 kilograme. Jessica a primit…