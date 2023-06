Stiri pe aceeasi tema

- Sora Danei Roba a transmis un mesaj important pentru persoanele care vor sa mearga sa o viziteze pe vedeta, pe patul de spital. Ce spune Lidia Roba despre starea de sanatate a make-up artistului și ce rugaminte are pentru cei care vor sa mearga sa o vada pe Dana Roba.

- Lidia Roba face un apel disperat catre toți cei care o pot ajuta pe sora ei, Dana Roba, care se afla in starea grava la spital! Aceasta are nevoie de medicamentul acetazolamida arena, care se gasește doar in farmaciile din Ungaria. Cei care vor sa-i intinda o mana de ajutor pot lua legatura cu sora…

- Cunoscuta vedeta Dana Roba trece prin clipe de coșmar și se zbate sa traiasca pe un pat de spital din Timișoara. Ieri, aceasta a trecut printr-o operație grea pe creier, dupa ce soțul ei a mutilat-o in bataie și a lovit-o cu ciocanul in cap! Sora make-up artistului face declarații exclusive despre starea…

- Larisa Udila a fost nevoita sa se intoarca mai repede din vacanța din Tokyo, asta pentru ca bunica ei nu s-a simțit deloc bine și a nevoie de ingrijiri medicale. Larisa Udila a marturisit pe contul ei personal de Instagram ce relație are cu bunica ei, dar și detalii despre starea ei de sanatate.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi nu mai necesita tratament in secția de terapie intensiva, conform declarației facute de fratele sau pentru ziarul Corriere della Sera. Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost internat la inceputul lunii aprilie la Spitalul San Raffaele din Milano, unde…

- S-a aflat care sunt angajații din Romania care vor primi bonusuri pana la 14.000 de lei. Astfel, in primul trimestru din anul 2025, medicii de familie din Romania, aflati in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate, vor putea fi platiti in functie de performanta activitatii desfasurate in anul precedent.…

- Laura Benanti este una dintre cele mai apreciate și indragite actrițe de la Hollywood. Amerciana a suferit un accident cumplit, in urma cu cateva zile. Ea a dezvaluit ca, in tip ce se afla pe scena, acolo unde susținea un spectacol, in fața a 2.000 de persoane, a suferit un avort spontan.

- In cursul zilei de ieri, Mioara Roman a ajuns de urgența la spital, iar Oana Roman marturisea ca cea care i-a dat viața nu se simte bine deloc. In urma cu catvea ore, vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cum se simte acum fosta soție a lui Petre Roman.