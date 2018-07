In urma cu trei saptamani, Andreea Banica a implinit 40 de ani, iar sotul ei, Lucian Mitrea, a intrebat-o ce isi doreste cadou. „I-am raspuns: o vacanta cu sora mea si putin shopping“, a dezvaluit artista. In aceasta saptamana, Andreea Banica a primit cadoul mult dorit si a plecat in Dubai cu Ramona, frumoasa ei sora. „Ea a aflat abia in aeroport surpriza. O saptamana m-a batut la cap sa-i spun unde o duc“, a scris artista pe Instagram, in dreptul unei fotografii in care apare alaturi de sora ei mai mare. Mini-vacanta in care se afla cele doua surori este una de neuitat, dupa cum spune Andreea…