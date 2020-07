Soprana americana Lisette Oropesa a devenit marti seara prima femeie care a facut un bis la Teatrul Regal din Madrid, dupa ce a repetat a doua parte a ariei "Addio del passato" din opera "La Traviata", intrand astfel intr-un "club" exclusivist din care mai fac parte doar tenorul mexican Javier Camarena si cel italian Leo Nucci, relateaza EFE. Lisette Oropesa (New Orleans, 1983), care a fost foarte aplaudata la fiecare dintre interventiile sale si-a incheiat interpretarea "Addio del passato" cu publicul in picioare, cerandu-i un bis la aria cantata, pe care ea a repetat-o asezata in genunchi. Cantareata…